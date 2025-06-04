ЕГЭ-2025: в Рязани известны первые стобалльники

ЕГЭ по химии, литературе и истории школьники сдавали по собственному желанию. Именно с этих предметов 23 мая стартовал основной экзаменационный период.
Экзамены прошли без технологических сбоев. Ознакомиться с результатами можно в школах, на федеральном портале единого государственного экзамена и Госуслугах.
11 школьников города написали ЕГЭ на 100 баллов.
Высший балл по литературе получила выпускница школы № 76 Васильева Мария.
По химии на 100 баллов сдали экзамен 10 участников ЕГЭ. Это выпускники образовательных организаций города Рязани:
— Макарова Ульяна, выпускница школы № 3;
— Смалева Вероника, выпускница гимназии № 5;
— Хренков Денис, выпускник школы № 11;
— Тихомирова Диана, выпускница школы № 17;
— Балабанова Софья, выпускница школы № 32;
— Щербакова Варвара, выпускница школы № 48;
— Фанкова Мария, выпускница школы № 51;
— Кадомцева Екатерина, выпускница лицея № 52;
— Крылова Маргарита, выпускница школы № 53;
— Чанова Ксения, выпускница школы № 69.
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