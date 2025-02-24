Актера Михаила Ефремова могли подставить с телефоном накануне выхода из колонии по УДО, заявил «МК» бывший уголовник со стажем.
Ранее адвокат артиста назвал фейком новость, что у осужденного за смертельное ДТП нашли смартфон в ИК.
Собеседник издания отметил, что если телефон у Ефремова действительно был, то это делали с чьей-то санкции.
По его словам, для суда, который решает вопрос об УДО, нужна положительная характеристика. Если история с телефоном не вымысел, то Ефремову могли навредить специально. «Кому-то не заплатил, с кем-то не договорился», предположил зэк со стажем.