Актера Михаила Ефремова могли подставить с телефоном накануне выхода из колонии по УДО, заявил « МК » бывший уголовник со стажем.

Ранее адвокат артиста назвал фейком новость, что у осужденного за смертельное ДТП нашли смартфон в ИК.

Собеседник издания отметил, что если телефон у Ефремова действительно был, то это делали с чьей-то санкции.

«Впоследствии этот гаджет могли использовать как средство для манипуляции. Поскольку время перед УДО – самое опасное, очень легко подставить зэка», — отметил заключенный со стажем. Реклама

По его словам, для суда, который решает вопрос об УДО, нужна положительная характеристика. Если история с телефоном не вымысел, то Ефремову могли навредить специально. «Кому-то не заплатил, с кем-то не договорился», предположил зэк со стажем.