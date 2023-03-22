24 марта православная церковь вспоминает святителя Евфимия, архиепископа Новгородского. С юных лет Евфимий посвятил себя служению Богу. Много сил он положил на строительство храмов и проповеди. Архиепископ сыграл важную роль в примирении Новгорода и Пскова с великим князем Московским Иваном III. Скончался архиепископ 24 марта 1458 года и почти сразу его стали почитать как местного святого. А официально канонизирован он был сто лет спустя.

В народном календаре сегодня праздник Ефимов день. Его считали торжеством птиц – к этому времени они возвращаются из тёплых стран. Также к 24 марта начинается движение сока в стволах берёз, а кукушка впервые подаёт голос.

Традиции и запреты 24 марта

Если сегодня вам посчастливится услышать голос кукушки, обязательно погремите в карманах монетами. Это сулит богатство и радость.

Незамужние девушки традиционно ходили 24 марта плакать в лес. Тогда не придётся лить слёзы от одиночества.

Сегодня нельзя выкидывать старые вещи. Иначе можно навлечь на себя беду.

Также не стоит есть птичье мясо – можно серьёзно заболеть.

Народные приметы 24 марта

Если 24 марта холода идут на спад, лето будет тёплым;

Если стаи ворон сидят на земле — к холодам, если в середине деревьев — к пасмурной погоде, а если уселись на макушки — к теплу.