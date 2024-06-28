Пятница, 28 июня, 2024

Единый день выпускника проходит в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

28 июня в Рязанской области проходит Единый день выпускника. В этом году из школ региона выпускаются около четырех тысяч ребят, сообщила пресс-служба областного минобра.

По данным ведомства, в числе выпускников – более 430 «золотых» медалистов и свыше 280 – «серебряных». 33 рязанских выпускника из 9 муниципалитетов получили стобалльные результаты по 8 предметам. При этом максимальные баллы по химии набрали 13 выпускников – это рекордный результат для нашей области. Выпускница школы № 65 г. Рязани Балашова Любовь получила стобалльные результаты сразу по 2 предметам – русскому языку и химии.

В России в эти дни из школ выпускается более 2 млн 300 тыс. девяти- и одиннадцатиклассников. Многие из них продолжат обучение в вузах и организациях среднего профессионального образования. С праздником выпускников поздравил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

«В этом году выпускников ждут более 1,2 тыс. вузов и 3,8 тыс. колледжей нашей страны. Совсем недавно Президент Владимир Путин утвердил приоритетные направления технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий. Они показывают, какие векторы будут наиболее важными для нашей страны в ближайшие годы, и помогут сориентировать выпускников выбрать действительно нужное направление», – подчеркнул зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что востребованную рабочую специальность можно освоить по федеральному проекту «Профессионалитет». Студенты колледжей-участников федпроекта проходят программы обучения, созданные совместно с работодателями, получают опыт работы на производстве и содействие в трудоустройстве в ведущие отраслевые компании страны.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани 28 июня проблемы с оплатой парковки, мэрия обещает не штрафовать

В ЦПКиО в День молодёжи запретят езду на самокатах и велосипедах

Просроченная задолженность по зарплате в Рязанской области — полмиллиона рублей

В Рязани из-за отключения света приостановлены троллейбусные маршруты

Погрузка зерна на МЖД увеличилась почти на треть за январь-май 2024 года

Директор рязанского предприятия пытался скрыть от налоговой 15,5 млн рублей

В Рязанской области живет 247,1 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 36 лет

Рязанка устроила в квартире дома на улице Циолковского наркопритон

Участники реалити «Место силы» предсказали певице Славе новую любовь

Три машины столкнулись в Рязани, очевидцы винят неработающий светофор

Поджог автомобиля в Рязани. Что известно?

Раскрыты ужасающие подробности изнасилования девочки в Прикамье

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани 28 июня проблемы с оплатой парковки, мэрия обещает не штрафовать

Новости Рязани
Решение принято из-за массовых отключений электричества в городе. Из-за этого некоторые способы оплаты парковки недоступны.

В ЦПКиО в День молодёжи запретят езду на самокатах и велосипедах

Новости Рязани
Ограничение будет действовать с 05:00 29 июня до 24:00 того же дня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просроченная задолженность по зарплате в Рязанской области — полмиллиона рублей

Новости Рязани
0,5 млн рублей — сумма невыплаченной заработной платы работникам, уволенным из организации в 2023 году и ранее, не погашенная в 2024 году.

В Рязани из-за отключения света приостановлены троллейбусные маршруты

Новости Рязани
Троллейбусы под номерами 3, 5В, 5Н и 13 не ходят. Троллейбус № 10 следует до Соборной площади.

Погрузка зерна на МЖД увеличилась почти на треть за январь-май 2024 года

Новости Рязани
Наибольший объем погрузки обеспечили железнодорожные станции Отрешково Курской области, Измалково Липецкой, Змиевка Орловская область