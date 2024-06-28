Единый день выпускника проходит в Рязанской области

28 июня в Рязанской области проходит Единый день выпускника. В этом году из школ региона выпускаются около четырех тысяч ребят, сообщила пресс-служба областного минобра.

По данным ведомства, в числе выпускников – более 430 «золотых» медалистов и свыше 280 – «серебряных». 33 рязанских выпускника из 9 муниципалитетов получили стобалльные результаты по 8 предметам. При этом максимальные баллы по химии набрали 13 выпускников – это рекордный результат для нашей области. Выпускница школы № 65 г. Рязани Балашова Любовь получила стобалльные результаты сразу по 2 предметам – русскому языку и химии.

В России в эти дни из школ выпускается более 2 млн 300 тыс. девяти- и одиннадцатиклассников. Многие из них продолжат обучение в вузах и организациях среднего профессионального образования. С праздником выпускников поздравил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

«В этом году выпускников ждут более 1,2 тыс. вузов и 3,8 тыс. колледжей нашей страны. Совсем недавно Президент Владимир Путин утвердил приоритетные направления технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий. Они показывают, какие векторы будут наиболее важными для нашей страны в ближайшие годы, и помогут сориентировать выпускников выбрать действительно нужное направление», – подчеркнул зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что востребованную рабочую специальность можно освоить по федеральному проекту «Профессионалитет». Студенты колледжей-участников федпроекта проходят программы обучения, созданные совместно с работодателями, получают опыт работы на производстве и содействие в трудоустройстве в ведущие отраслевые компании страны.