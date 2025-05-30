Единый день профилактики травматизма прошел в Рязанской области

В пятницу, 30 мая, в Рязанской области прошел Единый день профилактики детского травматизма, который впервые проводится на Московской железной дороге.

Накануне длительных летних школьных каникул железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов вышли на встречу к пассажирам на вокзале Рязань-2, чтобы напомнить правила безопасности. В тематической зоне организовали викторины для школьников, за активное участие в которых ребята получали сувениры.

Во время каникул у детей появляется много свободного времени и нередко местом для игр и экстремальных увлечений становится железная дорога. В Рязанской области с начала года произошло два несчастных случая с несовершеннолетними, в 2024 году подобных происшествий не зафиксировано. Рост случаев травматизма вызывает обеспокоенность. Именно поэтому работники магистрали организовали масштабную акцию.

Кроме того, на других станциях железнодорожники раздавали памятки по безопасности.