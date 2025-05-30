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Транспорт и дороги

Единый день профилактики травматизма прошел в Рязанской области

Алексей Самохин
Транспорт и дороги

Единый день профилактики травматизма прошел в Рязанской области

Алексей Самохин

В пятницу, 30 мая, в Рязанской области прошел Единый день профилактики детского травматизма, который впервые проводится на Московской железной дороге. 

Накануне длительных летних школьных каникул железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов вышли на встречу к пассажирам на вокзале Рязань-2, чтобы напомнить правила безопасности. В тематической зоне организовали викторины для школьников, за активное участие в которых ребята получали сувениры. 

Во время каникул у детей появляется много свободного времени и нередко местом для игр и экстремальных увлечений становится железная дорога. В Рязанской области с начала года произошло два несчастных случая с несовершеннолетними, в 2024 году подобных происшествий не зафиксировано. Рост случаев травматизма вызывает обеспокоенность. Именно поэтому работники магистрали организовали масштабную акцию. 

Кроме того, на других станциях железнодорожники раздавали памятки по безопасности.

Единый день профилактики травматизма прошел в Рязанской области Накануне длительных летних школьных каникул железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов вышли на встречу к пассажирам на вокзале Рязань-2
Единый день профилактики травматизма прошел в Рязанской области Накануне длительных летних школьных каникул железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов вышли на встречу к пассажирам на вокзале Рязань-2

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