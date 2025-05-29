Единый день профилактики травматизма пройдет на МЖД 30 мая

30 мая, в преддверии летних школьных каникул, на Московской железной дороге впервые пройдет Единый день профилактики детского травматизма. Железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов будут разъяснять пассажирам правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В тематических зонах пройдут викторины для школьников, за активное участие в которых дети получат сувениры.

В Рязанской области мероприятие состоится на вокзале Рязань-2.

Кроме того, на других станциях работники магистрали будут раздавать памятки по безопасности.