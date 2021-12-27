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Понедельник, 27 декабря, 2021
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Единый центр вакцинации в Рязани закроют на новогодние каникулы до 9 января

7info

С 28 декабря в Рязани временно прекратит работу единый центр вакцинации от коронавируса на улице Каширина. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Центр, располагающийся в «Точке кипения» по адресу Каширин, 1Б, уйдёт на новогодние каникулы до 9 января 2022 года. С 10 января медики продолжат работу.

На 27 декабря в Рязанской области 556,8 тыс. человек, из них почти 40 тыс. рязанцев вакцинировались в ЕЦВ.

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Поставить прививку от CPVID-19 рязанцы смогут в лечебных учреждениях, за исключением 1 и 7 января.

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