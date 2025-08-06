Единую школьную форму в России вводить не планируется — Минпросвещения

В Министерстве просвещения РФ сообщили, что не планируют вводить единую школьную форму на всей территории России. Школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учётом мнения родителей и самих учащихся. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Образовательные организации, руководствуясь статьёй 38 Федерального закона № 273-ФЗ “Об образовании в РФ”, могут самостоятельно определять требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды, учитывая мнение родителей и учеников», — сообщили в министерстве в среду.

Также в Минпросвещения отметили, что в соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст установлены общие технические требования к национальному стандарту для производителей школьной формы. Они вступают в силу с 3 сентября.

В этом стандарте прописаны параметры, которым должна соответствовать школьная форма согласно требованиям ГОСТа. Среди них — характеристики ткани, включая подкладочную, отсутствие острых краёв и кромок, соответствие типовым размерам детских фигур, воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность, говорится в сообщении.