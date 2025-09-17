Единороссы предложили кандидатуру Игоря Мурога на пост сенатора от Рязанской области

Члены президиума рязанского регионального политсовета «Единой России» поддержали кандидатуру Игоря Мурога на должность сенатора от Рязанской областной думы. Решение было принято на заседании 17 сентября, сообщает ryazan.er.ru

Губернатор и секретарь регионального отделения партии Павел Малков предложил кандидатуру Мурога в связи с избранием нового состава областной Думы.

Кандидатура Игоря Мурога, который был одним из лидеров внутрирегиональной группы на прошедших выборах, была единогласно поддержана членами президиума.

Игорь Мурог представлял Рязанскую область в Совете Федерации и до проведения выборов в Рязанскую облдуму восьмого созыва.