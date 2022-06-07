«Единая Россия» запустила праймериз на губернаторских выборах в Рязанской области

Праймериз стартуют 7 июня. Об этом сообщает ryazan.er.ru. Президиум регионального политсовета формирует список участников, в который должны попасть минимум две кандидатуры. Предлагать кандидатов могут президиум Генсовета «Единой России» и члены политсовета региона.

Зарегистрированным кандидатам можно вести не запрещённую законом агитацию. Также они должны будут участвовать во встречах не меньше чем с половиной секретарей первичных и местных отделений партии.

С 7 по 20 июня пройдёт приём документов от желающих участвовать в праймериз. 20 июня на региональной конференции определится окончательная кандидатура на выборах губернатора.

Секретарём рязанского отделения партии пока остаётся бывший губернатор региона Николай Любимов.