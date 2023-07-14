«Единая Россия» утвердила списки кандидатов на выборах в Рязанскую городскую Думу

14 июля состоялась конференция Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». На конференции был утверждён список кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих выборах в Рязанскую городскую Думу.

Утверждённый на конференции партии список кандидатов по единому избирательному округу сформирован по результатам предварительного голосования. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Общемуниципальная тройка утверждена в следующем составе:

ректор Рязанского медицинского государственного университета имени И.П. Павлова, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин,

заместитель председателя Комитета семей воинов Отечества, вдова Героя России Павла Кривова, погибшего в ходе СВО, Анна Иванова,

руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Юлия Феоктистова.

Также в ходе голосования утвердили кандидатов в депутаты по одномандатным округам. С полным списком кандидатов-одномандатников можно ознакомиться здесь.

В ходе конференции к однопартийцам обратился секретарь регионального отделения партии, губернатор Рязанской области Павел Малков.

– 10 сентября — Единый день голосования. Для нас одна из самых значимых компаний этой осени — выборы депутатов Рязанской городской Думы. В списках кандидатов — много опытных политиков, молодёжи. Это представители практически всех сфер деятельности. Они представляют интересы самых разных групп избирателей. Это и социальная сфера, бизнес, общественники, волонтёры, многие из которых ездили на Донбасс. Среди кандидатов есть те, кто сейчас находится в зоне СВО. Наша задача — сделать все для победы. Рязань должна стать крепкой основой для этого.

Лидер общемуниципальной тройки Роман Калинин отметил: перед кандидатами в депутаты в ближайшие месяцы встаёт важная задачи. До выборов они будут активно встречаться с рязанцам, собирать наказы и мнения избирателей, узнавать о проблемах, которые нужно оперативно решать. Позже — всё это будет учитываться при составлении партийной программы.

Напомним, формирование нового состава Рязанской городской Думы станет самой крупной избирательной кампанией 2023 года в Рязанской области.