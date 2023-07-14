«Единая Россия» утвердила списки кандидатов на выборах в Рязанскую городскую Думу

14 июля состоялась конференция Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». На конференции был утверждён список кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих выборах в Рязанскую городскую Думу.
Утверждённый на конференции партии список кандидатов по единому избирательному округу сформирован по результатам предварительного голосования. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
Общемуниципальная тройка утверждена в следующем составе:
- ректор Рязанского медицинского государственного университета имени И.П. Павлова, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин,
- заместитель председателя Комитета семей воинов Отечества, вдова Героя России Павла Кривова, погибшего в ходе СВО, Анна Иванова,
- руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Юлия Феоктистова.
Также в ходе голосования утвердили кандидатов в депутаты по одномандатным округам. С полным списком кандидатов-одномандатников можно ознакомиться здесь.
В ходе конференции к однопартийцам обратился секретарь регионального отделения партии, губернатор Рязанской области Павел Малков.
Лидер общемуниципальной тройки Роман Калинин отметил: перед кандидатами в депутаты в ближайшие месяцы встаёт важная задачи. До выборов они будут активно встречаться с рязанцам, собирать наказы и мнения избирателей, узнавать о проблемах, которые нужно оперативно решать. Позже — всё это будет учитываться при составлении партийной программы.
Напомним, формирование нового состава Рязанской городской Думы станет самой крупной избирательной кампанией 2023 года в Рязанской области.