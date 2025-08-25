Понедельник, 25 августа, 2025
16.1 C
Рязань
Общество

«Единая Россия» утвердила предвыборную программу партии на выборах депутатов Рязанской облдумы

Анастасия Мериакри

25 августа прошел второй этап XLI конференции регионального отделения «Единой России». Основным вопросом повестки стало утверждение предвыборной программы партии на выборах депутатов Рязанской областной Думы.

«Единой Россией» был организован сбор предложений. Рязанцы обозначили наиболее актуальные темы, предложили варианты исправления ситуации.

«Единая Россия» – единственная партия, которая предлагает конкретную программу развития региона на ближайшие годы. Ее будет реализовывать уже новый созыв депутатского корпуса», – сказал Павел Малков.

Он отметил, что предложения в программу собирались на разных площадках – на встречах в первичных и местных отделениях партии, на массовых мероприятиях.

«Люди озвучивали самые сложные и наболевшие проблемы. Жителей волнуют темы ЖКХ, транспорта, экологии. Также многие говорили про благоустройство дворов, общественных пространств. Про развитие социальной сферы. В программе эти предложения учтены. В основе – народная программа партии, сформированная еще на выборах депутатов Госдумы. Многое уже реализовано, многое еще предстоит реализовать. Что-то требует изменений с учетом сегодняшней экономической и политической ситуации», – рассказал лидер рязанских единороссов.

Павел Малков обратил внимание, что ключевые направления – развитие региона и поддержка участников СВО, их семей. Особое внимание – вопросам развития социальной сферы, улучшению качества жизни людей.

«Те вопросы, которые жители региона обозначили как приоритетные, становятся нашими задачами. Для «Единой России» это принципиально. Люди всегда на первом месте. Вместе будем менять наш регион к лучшему!», – подчеркнул Павел Малков.

Предвыборная программа была согласована с Президиумом Генсовета партии.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

