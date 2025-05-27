Вторник, 27 мая, 2025
21.7 C
Рязань
Власть и политика

«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Рязанской области

Алексей Самохин

Организационный комитет партии «Единая Россия» Рязанской области завершил подсчёт голосов электронного предварительного голосования (ПГ), определив кандидатов для участия в выборах в региональный парламент.

В голосовании приняли участие 108 тысяч рязанцев — почти 12,5% от общего числа избирателей региона.

«Этот результат — один из лучших по стране — говорит о доверии людей и к процедуре предварительного голосования, и к представителям партии, которые решили в этом электоральном сезоне участвовать в выборах депутатов Рязанской областной Думы», — подчеркнула председатель оргкомитета Екатерина Филиппова.

На 235 претендентов приходилось в среднем более 6 человек на место, что подчеркивает высокий уровень конкуренции. Среди участников — 5 ветеранов специальной военной операции (пройти смогли четверо), представители бизнеса, общественники и даже бывшие члены других партий.

Наибольшую активность проявили жители:

  1. Сасовского округа и Кадомского района (явка 19,81%),
  2. Михайловского округа и Пронского района (18,26%),
  3. Касимовского округа (17,96%).

Наибольшую поддержку в одномандатных округах получили:

  1. Владимир Сидоров (округ № 3) — 79,52%,
  2. Владимир Материкин (округ № 9) — 78,46%,
  3. Аркадий Фомин (округ № 7) — 75,45%.

Среди кандидатов, выдвигавшихся по внутрирегиональным группам, наибольшую поддержку получили директор Касимовской кондитерской фабрики «Конфеста» Владимир Подшивалкин (71,11% голосов), Герой Советского Союза Юрий Плугин (66,74%) и директор спортивной школы «Евпатий Коловрат» из Спасска-Рязанского Дмитрий Князев (63,5%).

Четверо из пяти кандидатов-участников спецоперации получили достаточную поддержку для выдвижения. Также успешно прошли голосование несколько бывших членов других партий, решивших баллотироваться от «Единой России».

До 10–11 июня оргкомитет сформирует итоговый список, включая «тройку» лидеров, после чего документы направят на утверждение в Президиум Генсовета партии. Окончательное выдвижение кандидатов состоится на конференции регионального отделения.

«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Рязанской области
«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Рязанской области
«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Рязанской области

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

В Челябинске таксист убил пассажирку и спрятал труп в лесу

По данным следствия, 22 мая женщина перестала выходить на связь и не пришла на работу. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась её мать.
Новости России

Знакомый с пентаграммой на лице жестоко расправился с 11-классницей

Он страдал от депрессии и бессонницы, пил таблетки. А потом позвал девушку на свидание — и буквально изрезал её тело в клочья.
Новости мира

Макрон получил по лицу от жены перед камерами

Все произошло перед камерами во Вьетнаме, куда Макрон прибыл с супругой.
Интересное

Математик-пророк Сидик Афган назвал дату начала третьей мировой войны

Математик-пророк Сидик Афган в программе «Основано на реальных событиях» телеканала НТВ...

Последние новости

Происшествия

Директора рязанского предприятия осудят за уклонение от налогов

Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Кино и ТВ

Стартовали съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы»

События второго сезона разворачиваются спустя почти двадцать лет после завершения первого.
Армия и СВО

Рязанские ветераны СВО и члены семей погибших героев отправились в путешествие по Золотому кольцу

Маршрут проходит через Кострому, Ярославль, Владимир и Суздаль.
Новости России

Появилась информация о чудесах после смерти старца Илия Ноздрина

По словам бойца, над них кружил беспилотник ВСУ «Баба-Яга», смерть была близка, но к нему явился старец Илий и вывел с поля боя.
Общество

Более 27 тысяч детей отправятся на летний отдых в Рязанской области

В Рязанской области официально началась летняя оздоровительная кампания.
Общество

Аналитики рассказали о самых востребованных в Рязани «летних» профессиях

По данным hh.ru, за последний месяц работодатели Рязанской области разместили более 1,2 тысячи вакансий на летний период.
Общество

В Рязанской области продлили приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс «Знай наших»

Уже поступило 156 идей от рязанцев
Новости Рязани и области

«Чебубу и другие приключения Шурика»: ТНТ представляет первый тизер-постер своего новогоднего телехита

Новогодняя премьера ТНТ — «Чебубу и другие приключения Шурика» — продолжает фирменную традицию праздничных телефильмов канала.