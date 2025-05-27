«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Рязанской области

Организационный комитет партии «Единая Россия» Рязанской области завершил подсчёт голосов электронного предварительного голосования (ПГ), определив кандидатов для участия в выборах в региональный парламент.

В голосовании приняли участие 108 тысяч рязанцев — почти 12,5% от общего числа избирателей региона.

«Этот результат — один из лучших по стране — говорит о доверии людей и к процедуре предварительного голосования, и к представителям партии, которые решили в этом электоральном сезоне участвовать в выборах депутатов Рязанской областной Думы», — подчеркнула председатель оргкомитета Екатерина Филиппова.

На 235 претендентов приходилось в среднем более 6 человек на место, что подчеркивает высокий уровень конкуренции. Среди участников — 5 ветеранов специальной военной операции (пройти смогли четверо), представители бизнеса, общественники и даже бывшие члены других партий.

Наибольшую активность проявили жители:

Сасовского округа и Кадомского района (явка 19,81%), Михайловского округа и Пронского района (18,26%), Касимовского округа (17,96%).

Наибольшую поддержку в одномандатных округах получили:

Владимир Сидоров (округ № 3) — 79,52%, Владимир Материкин (округ № 9) — 78,46%, Аркадий Фомин (округ № 7) — 75,45%.

Среди кандидатов, выдвигавшихся по внутрирегиональным группам, наибольшую поддержку получили директор Касимовской кондитерской фабрики «Конфеста» Владимир Подшивалкин (71,11% голосов), Герой Советского Союза Юрий Плугин (66,74%) и директор спортивной школы «Евпатий Коловрат» из Спасска-Рязанского Дмитрий Князев (63,5%).

Четверо из пяти кандидатов-участников спецоперации получили достаточную поддержку для выдвижения. Также успешно прошли голосование несколько бывших членов других партий, решивших баллотироваться от «Единой России».

До 10–11 июня оргкомитет сформирует итоговый список, включая «тройку» лидеров, после чего документы направят на утверждение в Президиум Генсовета партии. Окончательное выдвижение кандидатов состоится на конференции регионального отделения.