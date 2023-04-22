«Единая Россия» открыла школу для женщин-участниц предварительного голосования в Рязани, сообщает сайт регионального отделения партии.
В зале присутствовали женщины-депутаты, женщины с активной гражданской позицией, участницы предварительного голосования «Единой России». Для них была организована презентация партпроектов «Женское движение Единой России», «ПолитСтарт» и телемост с Сасовским, Пронским районами и городом Сочи.
На занятиях женщины из числа кандидатов предварительного голосования смогут получить необходимые для будущего политика компетенции, научатся работать в социальных медиа.
Кроме того, в ближайшее время в Рязанскую область приедут самые опытные специалисты, которые помогут обучить участниц предварительного голосования навыкам, необходимым для дальнейшей политической карьеры.
Она также отметила, что уже прошло несколько встреч опытных женщин-политиков с участницами предварительного голосования – в Белгородской, Ростовской и Новгородской областях. А решение об оказании поддержки тем девушкам, кто решил попробовать себя в политике и принять участие в предварительном голосовании, приняли на первом Женском форуме «Единой России».
В ходе мастер-класса сенатор дала полезные советы женщинам, которые собираются стать депутатами, участвовать в политической жизни.
Участницы дискуссии задали вопросы. Их интересовали методы достижения успеха в политике, особенности ведения соцсетей, взаимодействие с мужчинами-коллегами, формирование характера современной женщины-политика.
Также Дарья Лантратова приняла участие в работе площадки «Моя карьера». На ней обсудили вопросы реализации партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией».
Региональным координатором партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» является Яна Стрельцова, партпроекта «Женское движение Единой России» – Елена Синица.
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