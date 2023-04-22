

«Единая Россия» открыла школу для женщин-участниц предварительного голосования в Рязани, сообщает сайт регионального отделения партии.

В зале присутствовали женщины-депутаты, женщины с активной гражданской позицией, участницы предварительного голосования «Единой России». Для них была организована презентация партпроектов «Женское движение Единой России», «ПолитСтарт» и телемост с Сасовским, Пронским районами и городом Сочи.

«Сейчас идет активная подготовка к предварительному голосованию, и представительство женщин очень серьезное – около 45%. Мы приняли решение запустить отдельный проект по обучению девушек, которым нужна помощь и поддержка», – сказала Дарья Лантратова.

На занятиях женщины из числа кандидатов предварительного голосования смогут получить необходимые для будущего политика компетенции, научатся работать в социальных медиа.

Кроме того, в ближайшее время в Рязанскую область приедут самые опытные специалисты, которые помогут обучить участниц предварительного голосования навыкам, необходимым для дальнейшей политической карьеры.

«Кроме отдельного курса, мы запустили наставнический проект. Этот механизм уже работает для девушек, которые в первый раз идут на выборы», – отметила Дарья Лантратова.

Она также отметила, что уже прошло несколько встреч опытных женщин-политиков с участницами предварительного голосования – в Белгородской, Ростовской и Новгородской областях. А решение об оказании поддержки тем девушкам, кто решил попробовать себя в политике и принять участие в предварительном голосовании, приняли на первом Женском форуме «Единой России».

В ходе мастер-класса сенатор дала полезные советы женщинам, которые собираются стать депутатами, участвовать в политической жизни.

Участницы дискуссии задали вопросы. Их интересовали методы достижения успеха в политике, особенности ведения соцсетей, взаимодействие с мужчинами-коллегами, формирование характера современной женщины-политика.

Также Дарья Лантратова приняла участие в работе площадки «Моя карьера». На ней обсудили вопросы реализации партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией».

Региональным координатором партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» является Яна Стрельцова, партпроекта «Женское движение Единой России» – Елена Синица.