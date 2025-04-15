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Изображение от jcomp на Freepik
Общество

Единая библиотечная система появится в Рязанском регионе

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил сформировать на уровне региона единую библиотечную систему, благодаря которой будет возможность вести мониторинг использования книг, закупленных для библиотек, оценить их популярность и востребованность. Об этом глава региона сказал на заседании Правительства 15 апреля.

По поручению Павла Малкова обновляется книжный фонд муниципальных библиотек. На это область получает поддержку из федерального центра, выделяются средства из бюджета региона. 

По словам министра культуры Елены Рохлиной, в текущем году направляется почти 5 млн рублей. Новые книги получат библиотеки всех муниципальных образований, они приобретаются с учетом рекомендаций Минкультуры России относительно отечественных книгоиздателей, литературы для детей, а также слабовидящих граждан. Дополнительные партии книг передадут 4 библиотекам г. Рязани, Спасского и Милославского районов, которые оснащаются по модельному стандарту в рамках национального проекта «Семья». 

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Елена Рохлина добавила, что Российская государственная библиотека разработала систему мониторинга комплектования книжных фондов – Национальную книжную платформу. С марта ведется работа в этой системе, регионы предоставляют данные о закупленных книгах.

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