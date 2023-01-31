Вторник, 31 января, 2023
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E1.RU: В Екатеринбурге скончалась девочка, зацепившаяся шарфом за горку в садике

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В Екатеринбурге скончалась трёхлетняя девочка, которая зацепилась шарфиком за горку в детском саду во время прогулки. Об этом, ссылаясь на источник, пишет E1.RU.

По данным журналистов, ребёнок пострадал 25 января, после инцидента девочку доставили в больницу. По информации прокуратуры, девочка застряла в ограждении горки, пытаясь выбраться, зацепилась предметом своей одежды (предположительно, шарфом).

Журналисты пока не получили официальный комментарий в Следственном комитете, в региональном Минздраве информацию не предоставили.

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