E1.RU: В Екатеринбурге скончалась девочка, зацепившаяся шарфом за горку в садике

В Екатеринбурге скончалась трёхлетняя девочка, которая зацепилась шарфиком за горку в детском саду во время прогулки. Об этом, ссылаясь на источник, пишет E1.RU.
По данным журналистов, ребёнок пострадал 25 января, после инцидента девочку доставили в больницу. По информации прокуратуры, девочка застряла в ограждении горки, пытаясь выбраться, зацепилась предметом своей одежды (предположительно, шарфом).
Журналисты пока не получили официальный комментарий в Следственном комитете, в региональном Минздраве информацию не предоставили.
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