Джульетта и Одиссей родились в Рязанской области в апреле 2025 года

В апреле 2025 года в Рязанской области зарегистрировано 512 новорожденных. Об этом сообщает рязанский ЗАГС в группе ВКонтакте.

В апреле в области родились 230 девочек и 282 мальчика. Наиболее популярными именами среди девочек стали: София — так назвали 11 девочек, Варварой назвали 10 новорожденных, Евой — 9, Анной и Марией — 8, Василисой и Полиной — 7.

Среди имен для мальчиков чаще всего выбирали: Матвей — 18 новорожденных, Михаил — 17 мальчиков, Александр — 14, Иван — 11, Дмитрий, Максим — 10.

Самыми редкими именами для девочек в апреле стали: Аврора, Валентина, Джульетта, Евфросиния, Оксана. Для мальчиков: Василий, Ефим, Пётр, Серафим, Юрий.

В список необычных имен апреля попали: Паулина и Эмилия. Для мальчиков: Пересвет и Одиссей.