Джиган покажет, как воспитывает сына, в новом реалити «Большое переселение» на ТНТ

1 ноября в 18:30 в эфире телеканала ТНТ и на платформе VK Видео состоится премьера шоу «Большое переселение» (16+), в котором самая известная семья российского шоу-бизнеса Джиган и Оксана Самойлова с детьми поменяются жизнями с многодетной семьёй Морозовых из обычной деревни. Звёздам придётся осваивать деревенский быт, а тем временем не привыкшие к гламуру Морозовы будут наслаждаться жизнью в роскошном особняке Джигана.

В первом же выпуске Джиган и Оксана попробуют распределить обязанности между всеми детьми и выдержать жизнь с детьми без нянь и бабушек. Не всё пойдёт гладко, ведь дети в деревне не собираются ходить по струнке. В результате, маленькому Давиду влетит от папы, ведь у Джигана свои методы воспитания детей.

«Прямо сейчас в эфире телешоу Давид первый раз в жизни получил по ж***! Если я читаю книги по психологии, занимаюсь с психологом и держу правильную психологическую линию в воспитании детей, то Денис предлагает просто им дать по заднице, потому что нас самих так воспитывали», — прокомментирует ситуацию Оксана Самойлова.