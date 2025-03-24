Джабаров назвал больным Зеленского, повесившего в кабинете картину горящего Кремля

Владимир Зеленский болен, раз вывесил в своем кабинете картину с горящим Кремлем, заявил в беседе с «Лентой.ру» сенатор Владимир Джабаров.

Незадолго до этого скандальным снимком поделился журналист Time Саймон Шустер. На картине изображены горящий Кремль и Мавзолей.

«Человек болен на голову. Нормальному человеку придет в голову вешать такие картины? Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину», — отметил Джабаров.

Член Совфеда уверен, что в России никому бы не пришло в голову заказать картину с горящим Крещатиком и Банковой улицей, поскольку это глупо.

«Думаю, что это показывает всю ограниченность его умственных способностей», — пояснил он. Реклама

Джабаров добавил, что стремления Зеленского, показанные на картине, так и останутся его черной мечтой.