Джабаров назвал больным Зеленского, повесившего в кабинете картину горящего Кремля

Владимир Зеленский болен, раз вывесил в своем кабинете картину с горящим Кремлем, заявил в беседе с «Лентой.ру» сенатор Владимир Джабаров.
Незадолго до этого скандальным снимком поделился журналист Time Саймон Шустер. На картине изображены горящий Кремль и Мавзолей.
Член Совфеда уверен, что в России никому бы не пришло в голову заказать картину с горящим Крещатиком и Банковой улицей, поскольку это глупо.
Джабаров добавил, что стремления Зеленского, показанные на картине, так и останутся его черной мечтой.