Среда, 24 августа, 2022
Татьяна Проводина

Дым от горящих рязанских лесов накрыл Владимирскую область

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В ближайшие дни гарью придётся дышать жителям Владимирской области.

Дым от пожаров в лесах Рязанской области пришёл в соседний регион 22 августа. Накануне он рассеялся, но вечером окутал центральную и западную части региона. Об этом пишет chesnok.media.

На тушении пожаров в лесах Рязанской области работают свыше 9 тысяч человек и более 1700 единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. Об этом 23 августа сообщал Павел Малков. Врио рязанского губернатора призвал жителей полностью воздержаться от посещения лесов.

По прогнозам синоптиков, 30-градусная жара продержится до конца месяца. Всё это время ветер будет в основном южный и юго-восточный, поэтому дым может продлиться до сентября.

Дым от горящих рязанских лесов накрыл Владимирскую область
Источник — «Аэрокосмос»

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