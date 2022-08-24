Дым от горящих рязанских лесов накрыл Владимирскую область

В ближайшие дни гарью придётся дышать жителям Владимирской области.

Дым от пожаров в лесах Рязанской области пришёл в соседний регион 22 августа. Накануне он рассеялся, но вечером окутал центральную и западную части региона. Об этом пишет chesnok.media.

На тушении пожаров в лесах Рязанской области работают свыше 9 тысяч человек и более 1700 единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. Об этом 23 августа сообщал Павел Малков. Врио рязанского губернатора призвал жителей полностью воздержаться от посещения лесов.

По прогнозам синоптиков, 30-градусная жара продержится до конца месяца. Всё это время ветер будет в основном южный и юго-восточный, поэтому дым может продлиться до сентября.