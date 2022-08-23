Двум геям грозит 20 лет колонии за секс у открытого окна

В Москве задержаны молодые люди за секс у открытого окна, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, пикантную сцену заметили мальчики 12, 13 лет, живущие на 1-м Краснокурсантском проезде. Подростки рассказали о случившемся матери, женщина написала заявление в полицию.

Правоохранители задержали 21-летнего Тимура и 22-летнего Даниила, по решению суда молодых людей арестовали на два месяца.

Уголовное дело завели по серьёзной статье, так как случившееся увидели дети. Задержанных обвиняют по ч. 4. ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Сами парни всё отрицают. Один из них рассказал, что в ванной прорвало трубу, они начали её чинить и разделись, чтобы не намочить одежду.