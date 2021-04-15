Двухэтажный деревянный дом №33 по улице Осипенко снесут в Тюмени

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В Тюмени снесут двухэтажный деревянный дом №33 по улице Осипенко. В настоящее время уже идет разработка проектной документации. Об этом сообщает 72.ru.

В мэрии напомнили, что рядом с обуглившимся зданием находятся объекты культурного наследия. В связи с этим проектная документация будет включать раздел по обеспечению сохранности памятников архитектуры.

— Когда вся документация будет готова, проект направят в Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. Далее будет определен источник финансирования, а после появится аукцион на снос здания, — рассказали в пресс-службе администрации города.

О дальнейшей судьбе участка, на котором расположено здание, пока ничего неизвестно. Он находится в собственности РФ и распоряжаться им может лишь Росимущество по Тюменской области.

Примечательно, что в августе 2020 года в данном доме произошел пожар. В настоящее время здание полностью обуглилось.