Двухэтажный деревянный дом №33 по улице Осипенко снесут в Тюмени

В Тюмени снесут двухэтажный деревянный дом №33 по улице Осипенко. В настоящее время уже идет разработка проектной документации. Об этом сообщает 72.ru.
В мэрии напомнили, что рядом с обуглившимся зданием находятся объекты культурного наследия. В связи с этим проектная документация будет включать раздел по обеспечению сохранности памятников архитектуры.
О дальнейшей судьбе участка, на котором расположено здание, пока ничего неизвестно. Он находится в собственности РФ и распоряжаться им может лишь Росимущество по Тюменской области.
Примечательно, что в августе 2020 года в данном доме произошел пожар. В настоящее время здание полностью обуглилось.