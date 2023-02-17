Пятница, 17 февраля, 2023
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Двух жителей Ярославской области освободили из украинского плена

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Среди российских военных, которых накануне вернули из украинского плена, оказались двое жителей Ярославской области, сообщил «Про Город».

В Сети появились кадры, на которых запечатлены счастливые, но уставшие мужчины. Они поблагодарили Минобороны за освобождение.

«Спасибо, что забрали», – хором сказали они с улыбкой на лице.

Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин связался с родными ярославцев и поблагодарил их за терпение. Власти продолжают работу по остальным уроженцам Ярославской области, находящимся в плену.

Всего на российскую территорию вернулся 101 военнопленный.

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