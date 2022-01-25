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Вторник, 25 января, 2022
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Двух рязанцев задержали за незаконное хранение наркотиков

Александр Ильин
Фото: УМВД России по региону

В Рязани полиция задержала двух мужчин за незаконное хранение наркотических веществ в квартире, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Так, в квартире на улице Новосёлов 32-летний ранее не судимый рязанец хранил 106 граммов марихуаны. Кроме того, он оборудовал в помещении специальный бокс для для выращивания и высушивания сортовой конопли. 

Ещё один факт незаконного хранения был выявлен на улице Великанова: 37-летний хозяин жилища держал 64 грамма марихуаны. 

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В отношении двух рязанцев возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ.

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