Двух рязанцев задержали за незаконное хранение наркотиков

В Рязани полиция задержала двух мужчин за незаконное хранение наркотических веществ в квартире, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Так, в квартире на улице Новосёлов 32-летний ранее не судимый рязанец хранил 106 граммов марихуаны. Кроме того, он оборудовал в помещении специальный бокс для для выращивания и высушивания сортовой конопли.

Ещё один факт незаконного хранения был выявлен на улице Великанова: 37-летний хозяин жилища держал 64 грамма марихуаны.

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В отношении двух рязанцев возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ.