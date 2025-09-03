Среда, 3 сентября, 2025
17.8 C
Рязань
Происшествия

Двух рязанцев подозревают в нападении на студента и краже 45 000 рублей

Анастасия Мериакри

Двух рязанцев задержали за нападение на студента. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Студент 20 лет сообщил в отдел полиции по Советскому району, что на него напали и похитили рюкзак, в котором находилось 45 000 рублей.

Полицейские в кратчайшие сроки разыскали причастных к преступлению мужчин. Ими оказались неработающие рязанцы 30 и 23 лет.

По предварительной информации, злоумышленники знакомы со студентом и знали, что в его рюкзаке есть крупная сумма денег. Выяснив примерный маршрут следования молодого человека, в районе Центрального рынка мужчины, закрыв лица масками, напали на третьекурсника, ударили его, распылили в лицо баллончик с аэрозолем и отняли рюкзак с деньгами. Нападавших задержали на улице города, похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

