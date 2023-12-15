Пятница, 15 декабря, 2023
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Двух мигрантов, не вставших на воинский учёт, лишили гражданства РФ

7info
Фото: vk.com/sudpress62
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В Челябинской области двум бывшим иностранцам прекратили гражданство РФ за уклонение от воинского учета, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ГУ МВД России по Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» решило прекратить действие российского гражданства 21 и 24-летнему мужчинам, которые приехали из ближнего зарубежья. Мигранты не встали на учёт в военкомате в установленный законом срок.

При подаче заявления на гражданство РФ молодые мужчины предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не служить в российской армии.

Суд принял решение лишить мигрантов гражданства, апелляция не помогла.

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