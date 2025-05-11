Двух человек госпитализировали после пожара на Интернациональной в Рязани

После пожара в жилом доме на улице Интернациональной в Рязани госпитализированы два человека. Три человека эвакуированы во время тушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в квартире поступило 10 мая в 02:35. На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 11 человек.

Огнём повреждена комната на площади 5 квадратных метров.

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На пожаре пострадали женщина 1977 года рождения и молодой человек 2009 года рождения, люди госпитализированы.