Дворы домов на Первомайском проспекте залило водой после дождя

После ливня в Рязани во вторник, 18 июля, дворы на Первомайском проспекте заполонили потоки воды.

Видео опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Автор поста комментирует: «Проблема с осадками во дворах домов по адресу Первомайский проспект 57 и 53 уже давно стоит очень остро, так как колодцы либо не справляются, либо не работают, теперь же после ремонта дорог вода, уходящая со стороны дороги от площади Победы, стала заливаться в этот двор, и ситуация стала ещё печальней. Мало того, что раньше часто заливало подвалы, теперь же даже тяжело выйти из дома».