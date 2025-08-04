Дворец детского творчества обновился к предстоящему учебному году

4 августа во Дворце детского творчества прошла приёмка к новому учебному году. Комиссия тщательно осмотрела все корпуса учреждения и оценила их готовность к приёму детей.

Директор Дворца Татьяна Пыжонкова ознакомила членов комиссии с преобразованиями, появившимися в летний период. Были отремонтированы фойе центрального холла, фойе и коридор зрительного зала, коридоры первого и второго этажа центрального корпуса, фойе бассейна с лестничным пролётом, кабинет студии дизайна одежды (в нем также поставили новую мебель), оборудование для транспортировки инвалидов.

Точками притяжения в РГДДТ теперь станут новые витрины в выставочном зале, портрет А.С.Пушкина у зрительного зала, сенсорный инфомат в центральном корпусе, где можно получить информацию про деятельность Дворца.

В зрительном зале было установлено современное звуковое оборудование, модернизированы рабочие места администраторов, обновлены зоны ожидания для посетителей: приобретены скамьи в холл бассейна и холл центрального корпуса, в фойе первого и второго этажа. Во Дворце появилась удобная информационная навигация в виде стоек и навесных стендов.

В верхнем парке при РГДДТ обновлена детская площадка, завезён новый песок, покрашена и отремонтирована часть забора, нуждающаяся в ремонте. Там же привели в порядок лавочки и спортивную площадку, высадили новые растения (кустарники форзиции и горные сосны).

Все помещения, включая учебные классы, мастерские и общественные зоны, прошли тщательную санитарную обработку. Всё готово к занятиям. Дворец стал ещё более комфортным и современным для воспитанников и посетителей.