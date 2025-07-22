Двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма обнаружена мертвой с огнестрельным ранением

В городе Нортон (графство Дарем, Великобритания) обнаружено тело 20-летней Рози Рош, которая приходилась двоюродной сестрой принцам Гарри и Уильяму. Об этом, ссылаясь на газету The Sun, пишет «Московский комсомолец»

По данным издания, девушку нашли мёртвой в её доме. Тело обнаружили мать и сестра Рош после того, как она собрала вещи для предстоящей поездки с друзьями. Согласно заявлению районного коронера Гранта Дэвиса, причиной смерти стало огнестрельное ранение. Следствие не усматривает признаков насильственных действий со стороны других лиц.

Рози Рош обучалась на литературном факультете Даремского университета. В семье погибшей произошедшее не комментируют. Представитель принца Уильяма также отказался от заявлений по данному поводу.

Полиция продолжает выяснение обстоятельств произошедшего. Версия убийства не рассматривается.