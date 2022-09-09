Двоих наркополицейских в Уфе задержали за взятку в 400 тысяч рублей

В Уфе завели уголовное дело на двух оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранителей подозревают в получении крупной взятки (п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике Башкортостан.

По версии следствия, в августе 2022 года силовики предложили жителю Уфы прекратить проверку в отношении него за 400 тысяч рублей. При проведении оперативных мероприятий, при поддержке сотрудников ФСБ, одного оперуполномоченного задержали при передачи денег, второго подозреваемого задержали через некоторое время.

С подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, мужчины помещены под домашний арест.