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Двое сотрудников Красного Креста погибли с начала эскалации конфликта в Газе

7info
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С начала конфликта в секторе Газа 7 октября погибли двое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом рассказал «Известиям» глава региональной делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель.

По словам Мишеля, водитель Красного Креста вместе с семьёй погиб на прошлой неделе. Практически все сотрудники МККК, работающие в Газе, потеряли как минимум одного близкого человека.

Также Мишель рассказал, что с начала конфликта сотрудники Красного Креста не смогли посетить ни одного военнопленного с обеих сторон.

МККК неоднократно обращался с просьбой получить информацию о судьбе пропавших без вести израильтян, однако такие попытки до сих пор остаются безуспешными.

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