Пятница, 3 марта, 2023
7info

Двое соседей убили друг друга из-за земельного спора

На главнуюНовости мира

В Краснодарском крае обнаружили трупы двух мужчин: один погиб от огнестрельного ранения, другой от удара ножом, сообщает телеграм-канал Shot.

ЧП случилось в городе Славянске-на-Кубани. По данным источника, разборки между мужчинами 65 и 37 лет произошли на улице Школьной, предположительно, из-за земельных участков.

Пожилой участник конфликта поджёг машину оппонента и дважды выстрелил в него из ружья. В ответ пострадавший ударил его ножом в грудь. Оба умерли на месте.

Силовики возбудили уголовное дело об убийстве.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации