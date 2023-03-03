Двое соседей убили друг друга из-за земельного спора

В Краснодарском крае обнаружили трупы двух мужчин: один погиб от огнестрельного ранения, другой от удара ножом, сообщает телеграм-канал Shot.

ЧП случилось в городе Славянске-на-Кубани. По данным источника, разборки между мужчинами 65 и 37 лет произошли на улице Школьной, предположительно, из-за земельных участков.

Пожилой участник конфликта поджёг машину оппонента и дважды выстрелил в него из ружья. В ответ пострадавший ударил его ножом в грудь. Оба умерли на месте.

Силовики возбудили уголовное дело об убийстве.