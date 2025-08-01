Двое рабочих упали с высоты в Скопине, один из них умер 

Скопинская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту несчастного случая на производстве, который произошёл 1 августа 2025 года на улице Пирогова в городе Скопине.

По предварительным данным, во время выполнения строительных работ произошла поломка техники, в результате чего двое сотрудников упали с высоты. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, второй госпитализирован.

На место происшествия выезжал Скопинский межрайонный прокурор Сергей Алёшин.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами.