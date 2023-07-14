В Москве двое приезжих мужчин задержаны за поджог мотоцикла и кражу арт-объекта — лошади в натуральную величину. Подробности сообщила пресс-служба МВД России.

Мужчины 19, 27 лет из хулиганских побуждений демонтировали и похитили установленный на Ореховом бульваре арт-объект в виде лошади в натуральную величину. Также хулиганы ради шутки сожгли чужой мотоцикл стоимостью 196 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемых задержали — одного на юго-востоке Москвы, второго в Раменском районе Московской области.

Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.