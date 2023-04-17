Двое погибли и четверо пострадали за неделю на пожарах в Рязанской области

В Главном управлении МЧС по Рязанской области отчитались о происшествиях в регионе с 10 по 16 апреля.

Всего зафиксировано 542 пожара: 450 — горение травы, 57 — горение мусора, 33 техногенных пожара и 2 — горение стерни. Огонь уничтожил и повредил 12 строений и 5 единиц техники. Погибли на пожарах 2 человека, получили травмы четверо.

12 апреля на пожаре в жилом доме в селе Казачья Слобода в Шацком районе пострадал мужчина 1947 года рождения, он госпитализирован.

15 апреля на пожаре в жилом доме в городе Рязани пострадал мужчина 1978 года рождения, он госпитализирован.

16 апреля на пожаре в жилом доме в деревне Острая Лука в Спасском районе погибла женщина 1947 года рождения.

16 апреля на пожаре в хозпостройке в посёлке Турлатово в Рязанском районе погиб мужчина 1988 года рождения.

16 апреля на пожаре в жилом доме в селе Чёрная Слобода в Шацком районе пострадал мужчина 1972 года рождения, он госпитализирован.

16 апреля на пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Рязани пострадала женщина 1961 года рождения, она госпитализирована.