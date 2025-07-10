Двое подростков украли деньги с банковского счета рязанки. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Днём 8 мая 2025 года двое подростков 2008 года рождения нашли на улице Рязани банковскую карту, зарегистрированную на имя 20-летней девушки. С ее помощью молодые люди совершали покупки. Личности подозреваемых установлены.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Отмечается, что кража с банковской карты относится к категории тяжких преступлений. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.