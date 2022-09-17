Двое парней убили знакомого и закопали труп в огороде

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей посёлка Забитуй. Молодые люди, одному из которых всего 17 лет, подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, преступление совершено вечером 10 сентября. Задержанные выпивали в одном из домов посёлка, к ним присоединился 26-летний знакомый, с которым у парней случился конфликт.

— Подозреваемые избили 26-летнего потерпевшего, в результате чего он скончался на месте преступления. В дальнейшем они сокрыли тело, закопав его в огороде, — говорится в сообщении следственного комитета.

После того как родственники заявили об исчезновении мужчины, оперативники задержали подозреваемых 17 и 22 лет. Одного из них за кражу разыскивает московская полиция.

Решается вопрос об аресте молодых людей.