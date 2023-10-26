Четверг, 26 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Двое парней похитили 16-летнюю девушку в Старом Осколе

7info

В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 20-летних молодых людей. Они обвиняются в похищении несовершеннолетней девушки, один из них — в изнасиловании. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, вечером 21 октября молодые люди, один из которых ранее состоял в дружеских отношениях с потерпевшей, применив насилие, захватили во дворе дома по улице Ватутина города Старый Оскол 16-летнюю девушку, посадили в автомобиль, затем отвезли её в квартиру обвиняемого.

Пострадавшую против её воли держали в квартире до 23 октября. Обвиняемый совершил в отношении потерпевшей преступления против половой свободы.

Одного из задержанных по решению суда арестовали, роль второго устанавливают следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах