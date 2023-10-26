Двое парней похитили 16-летнюю девушку в Старом Осколе

В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 20-летних молодых людей. Они обвиняются в похищении несовершеннолетней девушки, один из них — в изнасиловании. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, вечером 21 октября молодые люди, один из которых ранее состоял в дружеских отношениях с потерпевшей, применив насилие, захватили во дворе дома по улице Ватутина города Старый Оскол 16-летнюю девушку, посадили в автомобиль, затем отвезли её в квартиру обвиняемого.

Пострадавшую против её воли держали в квартире до 23 октября. Обвиняемый совершил в отношении потерпевшей преступления против половой свободы.

Одного из задержанных по решению суда арестовали, роль второго устанавливают следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.