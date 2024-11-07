Четверг, 7 ноября, 2024
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Двое осуждённых сбежали из колонии в Амурской области

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Алексей Самохин
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В Амурской области из колонии сбежали двое осуждённых, сообщает телеграм-канал «RT на русском».

Подробности побега пока неизвестны. Сообщается, что сбежавших ищут.

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