На главнуюНовости мира Двое осуждённых сбежали из колонии в Амурской области Дата публикации 07.11.2024 08:18 Алексей Самохин Border фото создан(а) mb-photoarts - ru.freepik.com Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail В Амурской области из колонии сбежали двое осуждённых, сообщает телеграм-канал «RT на русском». Подробности побега пока неизвестны. Сообщается, что сбежавших ищут. Новости рубрики Новости мира Военнослужащие из Охи и Южно-Сахалинска погибли в зоне СВО Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Сaхaлинской облaсти Вaлерий Лимaренко. Новости мира В Каменске-Уральском простились с гвардии рядовым Беловым, погибшим в ходе СВО Сергей Владиславович Белов пал в ожесточённом бою за город Новогродовка, проявив стойкость и мужество. Новости мира США могут повлиять на проведение выборов президента на Украине, считает депутат Рады Депутат Верховной Рады Дубинский выразил мнение, что только санкции со стороны США смогут заставить Зеленского