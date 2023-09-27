Среда, 27 сентября, 2023
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Двое мужчин умерли от испарений гниющего картофеля

7info
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В Первомайском районе Владивостока двое мужчин скончались от испарений гниющего картофеля, сообщает прокуратура Приморского края.

Трупы мужчин 1992 года рождения нашли 26 сентября в погребе гаража у дома № 21 по улице Гульбиновича. Видимых следов насильственной смерти на телах не было.

В гараже присутствует специфический запах. По предварительным данным, мужчины, убиравшиеся в гараже, отравились испарениями гниющего картофеля.

Установление всех обстоятельств происшествия контролируется прокуратурой.

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