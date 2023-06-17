Суббота, 17 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Двое мужчин изнасиловали девушку в подвале дома

7info
Фото: t.me/skmoscowgsu

На улице Нарвская в Москве двое мужчин изнасиловали девушку в подвале жилого дома. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Подробности сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено 14 июня. Двое мужчин 1995 и 2003 годов рождения, применяя насилие совершили изнасилование 26-летней девушки.

Подозреваемые задержаны, следователи просят суд заключить их под стражу.

По делу назначены экспертизы, проводится расследование.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

«Байкальская отшельница» Мореходова рассказала о будущем России

Отшельница живёт одна на берегу Байкала на границе Иркутской области и Бурятии. Пожилая женщина славится даром предсказания.

Полуразложившийся труп мужчины нашли в Турлатове под Рязанью

Труп с гнилостными изменениями нашли в одном из домов днём в пятницу, 16 июня.

«Приватизация по-новому» означает новый «большой хапок» – Миронов

Сергей Миронов считает призывы к «новой приватизации» на ПМЭФ-2023 спланированной акцией лоббистов большого бизнеса.

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии

Предварительные данные: на борту находятся 4 члена экипажа, 21 пассажир. На место направляются спасатели.

Байден завершил речь в Коннектикуте неожиданными словами о королеве

Глава США заявил в конце: «Боже, храни королеву». После чего попозировал для фотографов и практически убежал.

Виталий Артёмов провёл личный приём жителей Рязани

В числе вопросов, которые рассмотрел Виталий Артемов, — благоустройство дворовых и общественных пространств города.

Подпольщики Николаева заявили о помощи в уничтожении 81 единицы техники ВСУ

Подпольщики предупредили российских военных о движении эшелона с техникой. Удар нанесён ночью 9 июня.

С 19 июня несколько домов в Рязани, школа и детские сады останутся без горячей воды

Причина отключения — профилактические работы для подготовки к новому отопительному сезону.

Губернатор Павел Малков подписал соглашение с руководством компании «Ока молоко»

Компания готова инвестировать в строительство жилья для сотрудников, развитие молочного животноводства, селекцию, семеноводство.

Рязанский Губернаторский камерный оркестр выступил в музее

Концерт прошёл в рамках проекта «Культурные страницы Рязани».

В РязГМУ отметили День медработника

Сотрудников вуза и студентов с профессиональным праздником поздравили представители власти

На улице Татарской в Рязани произошло ДТП

Столкнулись два легковых автомобиля. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации