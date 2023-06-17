Двое мужчин изнасиловали девушку в подвале дома

На улице Нарвская в Москве двое мужчин изнасиловали девушку в подвале жилого дома. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Подробности сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.
По версии следствия, преступление совершено 14 июня. Двое мужчин 1995 и 2003 годов рождения, применяя насилие совершили изнасилование 26-летней девушки.
Подозреваемые задержаны, следователи просят суд заключить их под стражу.
По делу назначены экспертизы, проводится расследование.