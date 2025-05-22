Двое детей пострадали во время пожара в Москве

Во время пожара на улице Широкой в Москве пострадали люди, в том числе двое детей 2008 и 2024 годов рождения. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Пожар произошёл утром в четверг, 22 мая. Его причину установят эксперты.

Бабушкинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.