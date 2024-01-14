Воскресенье, 14 января, 2024
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Двое детей пострадали в ДТП с маршруткой в Рязани

7info
Фото: t.me/GrehiRyazani
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Двое детей пострадали в ДТП у Дягилевского поста ДПС в Рязани, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

14 января в 15.50 на 181-м километре трассы М-5 «Урал» 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил столкновение с «Ладой Веста», под управлением 38-летнего рязанца и маршрутным такси № 41, под управлением 44-летнего водителя.

Помощь медиков потребовалась 8-летнему пассажиру «Фольксвагена». 6-летнюю пассажирку «Лады» госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства аварии уточняются.

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