Двое детей погибли, пока их мать ходила в магазин: что известно

Жуткая трагедия произошла в начале апреля в Красноярске, пишет «Комсомольская правда».

20-летняя молодая мать вышла ненадолго в магазин, а вернувшись, увидела у своего дома машины скорой помощи и пожарных. Из подъезда выносили двух её маленьких детей — трёхлетнего и девятимесячного. На их телах не было следов ожогов или других повреждений, но, несмотря на усилия врачей, запустить сердца детей не удалось. Они задохнулись угарным газом.

По данным экстренных служб, сообщение о пожаре поступило около 14:00. Огонь охватил 12 квадратных метров квартиры. С пожаром боролись 26 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

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Дом, в котором случилась трагедия, — очень старый, барачного типа, построенный ещё в 1940-х годах. Семья снимала жильё. Местные жители отмечают, что это один из самых доступных вариантов аренды в городе.

Причина пожара пока точно не установлена. Основная версия — короткое замыкание светодиодной ленты, прикреплённой к потолку в комнате, где находились дети. Также рассматриваются версии о неисправной электропроводке и возможной детской шалости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас сотрудники ведомства выясняют, в каких условиях воспитывались дети и могла ли халатность со стороны матери стать причиной трагедии.

Обычная семья

Выяснилось, что матери всего 20 лет. Её муж — участник СВО и числится пропавшим без вести. Из-за этого девушка воспитывала детей одна. Помощь ей оказывал её отец — дедушка детей, но в момент пожара его по какой-то причине не было дома.

Основной доход семьи составляли военные выплаты мужа и детские пособия. Молодая мама нигде не работала, после школы не училась, окончив только 9 классов.

Ранее семья стояла на учёте в органах профилактики, когда ещё жила в сельской местности неподалёку от Красноярска. Комиссия признала условия проживания неудовлетворительными. После переезда в город и съёма новой квартиры семью с учёта сняли — это произошло в конце прошлого года.

Соседи отзывались о семье положительно. Жалоб на них не поступало: не было ни шума, ни грязи. Дети выглядели ухоженными, а мать — трезвой. У окружающих сложилось впечатление, что это была обычная, спокойная семья.

Сейчас 20-летняя девушка находится в тяжёлом психологическом состоянии. С ней работают специалисты. Социальные сети говорят сами за себя: почти все публикации — о детях, фотографии и посты показывают, что они были для неё всем.