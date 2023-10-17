Двое детей, их бабушка и дедушка погибли на пожаре в Краснодарском крае

СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, повлекшего гибель четырёх человек, в том числе двоих малолетних детей (ч.3 ст. 109 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось ночью 17 октября на хуторе Сопова Балка Брюховецкого района. Загорелся жилой дом на улице Южной. Местные жители, увидев дым, вызвали пожарных.

После тушения на месте происшествия найдены трупы хозяев дома, супругов 60 и 62 лет, а также гостивших у них внучек 6 и 7 лет.

Следователи продолжают работать на месте происшествия.