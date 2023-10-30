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Двое детей и взрослый пострадали в ДТП в Скопинском районе

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В результате ДТП в Скопинском районе Рязанской области пострадали двое детей и взрослый. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 29 октября в 11.10 на 90-м километре автодороги Михайлово-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское. 42-летний водитель автомобиля «Лада Калина», по предварительной информации, не пропустил на перекрёстке «Фольксваген Поло» под управлением 40-летнего жителя Милославского района. После удара иномарка столкнулась с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 46-летней жительницы Скопинского района.

В ДТП получили травму трое пассажиров «Фольксваген Поло» 36, 7 и 13 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Двое детей и взрослый пострадали в ДТП в Скопинском районе

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