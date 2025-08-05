Движение транспорта на перекрестке улиц Котовского и Щорса закроют на 5 дней

Движения транспорта на перекресте улиц Котовского и Щорса в Рязани закроют на 5 дней. Об этом сообщает администрация города.

В связи с аварийным ремонтом теплотрассы и закрытием движения транспорта на перекрестке автомобильных дорог ул. Щорса и ул. Котовского с 08:00 6 августа до 23:00 11 августа, движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

— автобусы маршрутов №№33М2, 50М3, 85М3 и 85аМ3 следуют до остановочного пункта «пос. Южный»;

— автобусы маршрута №16 следуют до остановочного пункта «Институт ВНИИМСХ».