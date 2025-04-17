Движение ТПРУ: мечта о свободе или миф массовой культуры?

ТПРУ (Твёрдая пенсия, ранний уход) — это новое движение среди молодых людей, стремящихся как можно раньше достичь финансовой независимости и уйти на пенсию. Приверженцы этого подхода планируют быстро накопить внушительный капитал в молодости, чтобы уже после 30 лет перестать работать и жить на пассивный доход.

Аббревиатура ТПРУ — это русскоязычный аналог англоязычного движения FIRE (Financial Independence, Retire Early — «Финансовая независимость, ранний выход на пенсию»). В его основе лежат идеи, изложенные в бестселлере «Кошелёк или жизнь» (1992) Вики Робин и Джо Домингеса, а также в книге «Экстремально ранний выход на пенсию» (2010) Якоба Лунда Фискера.

Насколько нормально — мечтать о пенсии в 30, и что движет этими людьми? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

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«Желание не проводить всю жизнь в офисе — вполне здоровое стремление. Это протест против многолетнего офисного „рабства“, в которое оказались загнаны миллионы людей. И только пандемия COVID-19, спасибо ей за это, начала менять ситуацию, хотя и породила новую проблему — размывание границ между работой и личной жизнью», — объясняет эксперт.

В то же время Метальникова считает, что сама идея «выйти на пенсию в 35 и жить на Бали за счёт дохода с акций» — это миф. По её словам, он продвигается в том числе с целью привлечения частных инвестиций на фондовый рынок.

«Психологи отмечают: для молодых людей естественно тратить деньги на впечатления, а не откладывать их на „пенсию“ в 30 лет. Хотя, конечно, откладывать — полезнее, чем тратить на бессмысленные развлечения. Но ведь и клубы, и дорогие гаджеты, и автомобили, и даже наркотики — всё это такие же навязанные продукты массовой культуры, как и сама идея раннего ухода с работы», — добавляет специалист.

По мнению психолога, важно не просто копить деньги, а понимать, ради чего это делается.

«Финансовая грамотность — это не только умение зарабатывать и откладывать, но и способность вкладывать средства в действительно значимое: в свои мечты, в любимое дело, в творчество, в наполненную жизнь. А не в абстрактную „пенсию“ под пальмами. Проблема в том, что нас не учат учиться, мечтать, планировать. А тот, кто это умеет, не станет стремиться любой ценой уйти на покой в 35 — он просто будет жить в соответствии со своими ценностями и заниматься любимым делом, независимо от возраста или очередной модной идеологии вроде ТПРУ», — подытожила Александра Метальникова.