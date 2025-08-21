Движение поездов на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области восстановлено 

РЖД объявили о полном восстановлении движения поездов на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области. Сегодня утром там было приостановлено движение из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе станций Журавка и Райновская. В результате инцидента было нарушено напряжение в контактной сети.

По данным РЖД, все задержанные поезда уже отправились по своим маршрутам. Пассажиры тех составов, чья задержка превысила четыре часа, будут обеспечены питанием.

В результате происшествия никто не пострадал. РЖД продолжает предпринимать все необходимые меры для минимизации задержек.